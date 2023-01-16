Ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?

YAPILANDIRMA VE TAKSİTLENDİRME

Trafik cezası yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri için vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi olan "www.ivd.gib.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapılır. Ayrıca e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Taksitlendirme işlemleri vergi dairesinde de yapılmaktadır. Bunun için kişilerin ikamet adresindeki vergi dairesine üzerinden T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik ile beraber başvuruda bulunması yeterli olmaktadır.