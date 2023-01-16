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Ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?

"Ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda yoğun mesaiyle açılan TBMM'de ekonomiye yönelik çalışmalar sürerken, ehliyet af talebinde son duruma odaklanan vatandaşlar konunun Meclis'e gelip gelmediğine yoğunlaştı. Peki, ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?

"Ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 milyon sürücünün yakından takip ettiği ehliyet affında gözler Meclis'e çevrildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetini kaptıran sürücüler, ehliyet affının bu yıl çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, ehliyet affı son dakika 2023 var mı, gelecek mi? Ehliyet affı yasalaşacak mı?

EHLİYET AFFI SON GELİŞMELER

Geçtiğimiz günlerde MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda açıklamalarda bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2023'TE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Ehliyet affı çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

EHLİYETE EL KONULAN DURUMLAR NELER?

* 100 ceza puanına ulaşmak

* Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

* Uyuşturucu kullanmış olmak

* Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

* Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

* Sağlık durumunun bozulması

* Hız sınırının aşılması

* Alkollü araç kullanmak

YAPILANDIRMA VE TAKSİTLENDİRME

Trafik cezası yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri için vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi olan "www.ivd.gib.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapılır. Ayrıca e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Taksitlendirme işlemleri vergi dairesinde de yapılmaktadır. Bunun için kişilerin ikamet adresindeki vergi dairesine üzerinden T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik ile beraber başvuruda bulunması yeterli olmaktadır.

Ayrıca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu pasaport veya sürücü belgesiyle de başvuru yapılabilmektedir. Gerekli olan formlar müracaat edilen vergi dairesince verilmektedir.

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