TOKİ’den milyonlarca vatandaşa uyarı! Dolandırıcılar konut kuralarından yararlanmaya çalışıyor

Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Özellikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vs. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Ayrıca herhangi bir koofperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır.