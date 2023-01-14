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6'lı masaya bir kötü haber de Yunan medyasından! Hayal peşinde koşan muhalefete: Erdoğan'ın önlemez yükselişi sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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6’lı masaya bir kötü haber de Yunan medyasından! Hayal peşinde koşan muhalefete: Erdoğan’ın önlemez yükselişi sürüyor

Türkiye, 2023 Haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçimlere hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla beraber seçim tarihinin öne çekilme ihtimali gündeme gelirken, Yunanistan da gündemini Türkiye'ye yoğunlaştırmış durumda. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, yayınladığı yeni analizde Başkan Erdoğan'ın şimdiden zafer kazanmış olduğu yorumunda bulundu.

Türkiye'nin gündeminde 2023 Haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçimleri var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı seçimlerin erkene alınmasına ilişkin açıklamalarının ardından gözler, muhtemel yeni tarihe çevrildi.

Seçimlerin gerçekleşmesine aylar kala yapılan anketlerde AK Parti'nin açık ara birinci geldiği görülürken, en yakın muhalefet olan 6'lı masanın henüz aday dahi belirleyememiş olması bu kez Yunanistan'da gündem oldu.

"6'LI MASA UTANÇ İÇİNDE KALDI"
Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini'de yayınlanan yeni bir analiz, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin başarısını incelerken 6'lı masa için dikkat çeken ifadeler kullandı. "Erdoğan'ın anketlerdeki yükselişi" başlıklı yazıda, seçimlere aylar kala Başkan Erdoğan'ın önlenemez bir şekilde yükselişe geçtiği belirtilirken, muhalefetlerin utanç içinde kaldığı ayrıntısı yer aldı.

Dikkat çeken diğer bir ifade de 6'lı masada yaşanan başarısızlık oldu. 10 kez toplanıp cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan 6'lı masanın başarısız olduğuna ilişkin gözlemler de analizde yer aldı.

"SURİYE AÇILIMI TEDİRGİN ETTİ"
Kathimerini, Türkiye'nin Başkan Erdoğan önderliğinde izlediği Suriye açılımınınsa muhalefet içinde derin sarsıntılara yol açtığını belirtti. Terör örgütü YPG'nin yuvalandığı Suriye ile savunma bakanları seviyesinde yeni bir diplomasi trafiği başlatan hükümetin bu hamlesinin, 6'lı masayı tedirgin ettiği ifade edildi.

Analizde, Başkan Erdoğan'ın tüm sorunların üstesinden gelerek yalnızca anketlerde öne geçmekle kalmayıp, başarısının muhalefet kanadında ciddi bir baş ağrısına neden olduğu ifadeleri yer aldı. Yapılan son anketlerde, Başkan Erdoğan'a olan oyların istikrarlı bir şekilde yükseldiği belirtildi. Analizde, Başkan Erdoğan'a verilen desteğin son 6 ay içinde en az yüzde 4'lük bir artış gösterdiği de kaydedildi.

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