6’lı masaya bir kötü haber de Yunan medyasından! Hayal peşinde koşan muhalefete: Erdoğan’ın önlemez yükselişi sürüyor

"SURİYE AÇILIMI TEDİRGİN ETTİ"

Kathimerini, Türkiye'nin Başkan Erdoğan önderliğinde izlediği Suriye açılımınınsa muhalefet içinde derin sarsıntılara yol açtığını belirtti. Terör örgütü YPG'nin yuvalandığı Suriye ile savunma bakanları seviyesinde yeni bir diplomasi trafiği başlatan hükümetin bu hamlesinin, 6'lı masayı tedirgin ettiği ifade edildi.

Analizde, Başkan Erdoğan'ın tüm sorunların üstesinden gelerek yalnızca anketlerde öne geçmekle kalmayıp, başarısının muhalefet kanadında ciddi bir baş ağrısına neden olduğu ifadeleri yer aldı. Yapılan son anketlerde, Başkan Erdoğan'a olan oyların istikrarlı bir şekilde yükseldiği belirtildi. Analizde, Başkan Erdoğan'a verilen desteğin son 6 ay içinde en az yüzde 4'lük bir artış gösterdiği de kaydedildi.