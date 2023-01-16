Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu? İstanbul Boğazı neden kapalı? 16 Ocak 2023 İDO-BUDO feribot seferleri neden kapalı?

Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması sebebiyle durdurulduğu açıklandı. Peki Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu? Vapurlar çalışıyor mu?16 Ocak 2023 İDO-BUDO feribot seferlerinde gecikme var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...