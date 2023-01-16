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Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu? İstanbul Boğazı neden kapalı? 16 Ocak 2023 İDO-BUDO feribot seferleri neden kapalı?

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Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu? İstanbul Boğazı neden kapalı? 16 Ocak 2023 İDO-BUDO feribot seferleri neden kapalı?

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı trafiğine kapandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı. Peki Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu? Vapurlar çalışıyor mu?16 Ocak 2023 İDO-BUDO feribot seferlerinde gecikme var mı?

Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması sebebiyle durdurulduğu açıklandı. Peki Vapur seferleri iptal mi oldu, neden durdu? Vapurlar çalışıyor mu?16 Ocak 2023 İDO-BUDO feribot seferlerinde gecikme var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Vapur seferlerinde iptal ya da gecikmeye dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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