Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! Bahçeli’den erken seçim cevabı

"2023 TÜRK TARİHİNİN KARAR VE KADER NOKTASIDIR"

Bu yıl Türk tarihinin bir karar, kader noktasıdır. Geçmişten ders alan bir ittifak ahlakının yeni yüzyıla Türk damgası vurması artık bir hayal değildir. 2022, lider Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise harekete geçme yılıdır.

Kriz ve kaos dalgalarıyla, huzursuzluk ve umutsuzluk sancılarıyla 2022 ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşmala dinamikleri daha da sertleşmiştir. Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Avrupa'ya, gelişen ve gerçekleşen gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlar daha refah dolu bir hayata uzak kalmıştır. Buna karşılık Türkiye her anlamda öne çıkmış, sesini yükseltmiştir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın yılını yaşamıştır. Dünya çapında en çok büyüme kaydeden ülkelerden biri olmuştur. EYT'li 2 milyon vatandaşımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM'de gereğini gecikmeden yapılacak, hak hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 8500 liraya çıkarılması, memur ve emekli maaşları zamları, 2023'ün çok daha güzel olacağının niteliğindedir.

Ülkemiz 2023 yılına pek çok müjdeyle girmiştir. Laf değil icraat üretilmiştir. Verdiğimiz sözler sırasıyla yerine getirilmektedir. Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır. Milletimizin her talebi haklıdır, ifası mutlaka sağlanacaktır.

Yerli ve milli otomobil yapan, insansız savaş uçağını gökyüzüyle buluştaran, kimseye el avuç açmayan Türkiyemizle ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyetin yeni yüzyılına lider Türkiye'nin şeref madalyasını asacağız.