Son dakika! Mavi Vatan’ın korkusuz bekçileri: Karakız’lar hedefi 12’den vurdu

Denizaltı mürettebatının seyir hali ile operasyon ve yangın tatbikatı görüntülerine yer verilen paylaşımda, tehdit unsuru taşıyan hedeflere, "Bismillah, ateş" talimatının ardından atış yapıldığı görülüyor.

Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, namıdiğer "Karakız"lar...



Deniz Kuvvetlerimizin en caydırıcı unsurlarından biri...



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için havada, karada, denizde ve her yerde...



Bazen göremeseniz de hep sizinle...🇹🇷#MSB #Denizaltı pic.twitter.com/ENvxsY7koh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2023

Mürettebattaki bir personel, görevlerinin Türkiye'nin çevre denizleri ve Mavi Vatan'da deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olma ve her an harbe hazır bulunma olduğunu belirterek, sahip oldukları modern sensör sistemleri, millileşen cihaz ile sistemler ve ateş gücüyle caydırıcı olduklarını söyledi.