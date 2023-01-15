15 Ocak 2023, Pazar
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Son dakika! 81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 45 şüpheli gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Son dakika! 81 ilde ’kumar’ ve ’yasa dışı bahis’ uygulaması: 45 şüpheli gözaltı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamasında 45 kişinin gözaltına alındığını; 100 iş yeri ve derneğe yönelik de işlem yapıldığını açıkladı.

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