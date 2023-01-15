Pençe-Kilit ile mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı

Daha önce sözde Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım, sözde Metina bölgesinde Pençe-Şimşek harekatlarının yapıldığını hatırlatan Şen, "Pençe-Kilit Harekatının da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır. Pençe-Kilit Harekatı öncesi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye tanksavar, havan, füze, roket, keskin nişancı, dron ve maket uçakla 900'ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirilmiştir. Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek, sınır hattının emniyetini sağlamak maksadıyla 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almış ve halen operasyonlara devam etmektedir. Neticede 'Girilemez' denilen her yere girdik, 'Ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık" dedi.