14 Ocak 2023, Cumartesi
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Son dakika | Şehidin kanı yerde kalmadı! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Son dakika | Şehidin kanı yerde kalmadı! 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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