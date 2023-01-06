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Kılıçdaroğlu'na 2. Saraçhane operasyonu! Başrolde bu kez icazete gittiği Almanlar var!

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Kılıçdaroğlu’na 2. Saraçhane operasyonu! Başrolde bu kez icazete gittiği Almanlar var!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenlediği mitinge katılmadığı için kendi mahallesinde hedef tahtasına konmuştu. Apar topar Almanya'daki icazet seferini yarıda kesip Türkiye'ye dönen CHP liderine, bir darbe de Berlin'den geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve çeşitli temaslarda bulunan Alman Bakan Anna Lührmann, önce Akşener'i ziyaret etti sonra da İmamoğlu ile görüştü. Almanların Kılıçdaroğlu yerine Akşener ve İmamoğlu'nu ziyaret etmesi "Almanya Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkardı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etmişti.

CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI

Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.

Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI

Geçtiğimiz hafta, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrılmıştı.

İmamoğlu, Saraçhane tiyatrosuna yönelik tepkiler sürerken "Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum" açıklaması yaparak 6'lı masaya göz kırptı.

Akabinde gözünü 2023 hırsı bürüyen İmamoğlu'nun yurt içi gezilerine çıkacağı, memleketi başta olmak üzere birtakım noktalarda adaylığı için çalışmalar yürüteceği kulislerlerde konuşulmaya başlandı. Bu iddiaları CHP'li İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin de doğruladı.

ALMANYA'DAN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

İmamoğlu sadece yurt içi gezileriyle değil, yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle de adaylık zemini oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önce çeşitli ülkelerin büyükelçi ve konsoloslarıyla bir araya gelen İmamoğlu, son olarak Alman Bakan Anna Lührmann ile masaya oturdu.

Lührmann, davanın 'şaibeli' olduğunu öne sürüp, demokrasi havariliğini soyunarak İmamoğlu'na arka çıktı.

ÖNCE AKŞENER SONRA İMAMOĞLU

Öte yandan Alman Bakan'ın İmamoğlu ziyaretinden önce Akşener ile bir araya gelmesi ise Kılıçdaroğlu'na karşı bir adım olarak değerlendirildi.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun icazet seferinin son ayağı olan Almanya turu, İmamoğlu - Akşener ikilisinin Saraçhane tiyatrosu nedeniyle yarıda kalmıştı.

"ALMANYA KILIÇDAROĞLU'NU GÖZDEN ÇIKARDI"

Almanya'dan gelen heyetin Kılıçdaroğlu yerine Akşener ve İmamoğlu'nu ziyaret etmesi ise oldukça manidar bir detay olarak karşımıza çıktı.

Bu durum "Almanya Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkardı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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