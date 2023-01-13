İstiklal saldırısı sanığı adliyede! Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge ifade verecek
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın kaçmasına yardım eden Hazni Gölge Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi. Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.
Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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