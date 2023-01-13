6'lı masada ABD'ci-Almancı kavgası: "Bu çıkarı en iyi ben temsil ederim" krizi yaşanıyor! Davutoğlu yakında kovulursa şaşırmayın

BABACAN'IN ANLAMSIZ ÖZGÜVENİ

Küçük huzursuz ayaklardan bir diğeri de Babacan. Onda da kaynağı belli olmayan anlamsız bir özgüven var. Önce FETÖ'ye yaranmak için KHK'lıları gündeme getirdi. Hepsini tekrar devlet kadrolarına alacağının sözünü verdi. Son dönemde HDP ve PKK'ya yaranmak için Anayasa'daki Türklük tanımıyla ilgili çıkışlar yaparak masanın diğer ayaklarını huzursuz ediyor. Bununla birlikte Davutoğlu'nun vesayet teorilerini tekrarlıyor.

Bu karmaşık tabloya baktığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar usta siyasetçi olduğunu bir kere daha anlıyorsunuz. Belli ki Davutoğlu ve Babacan gibi iki sorunlu karakteri muhalefete monte ederek bir taşla iki kuş vurmuş. Filmlerde, "Sizi bana düşmanlarım mı gönderdi?" şeklinde bir klişe replik vardır. CHP'lilerin de sosyal medyada yavaş yavaş, "Babacan ve Davutoğlu'nu bize Erdoğan mı gönderdi?" demeye başladıklarını görüyorum.

Bu problemli iki tip artık rakiplerinin sorunu. Yakında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adına trollük yapıyorlar" diye o masadan kovulurlarsa da kimse şaşırmasın.

DAVUTOĞLU'NDAN "KUKLA ADAY SEÇECEĞİZ, 6 KİŞİ YÖNETECEK" İTİRAFI

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, 10 toplantı geçtiğimiz günlerce icra edildi. Adaylık konusunda herhangi bir somut adımın atılmadığı görüşmeler sonrasında yapılan açıklamada, adaylık meselesinin 11'inci toplantıda gündeme alınacağı ifade edildi.

Toplantı sonrasında katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adaylarının bir 'kukla' olacağını itiraf eden açıklamalar yapmıştı. "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, muhalifler tarafından da topa tutulmuştu.