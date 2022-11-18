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Haberler Galeri İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

SON DAKİKA! Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı. 17 şüpheliden 6'sının hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:17
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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

MARMARA CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Marmara Cezaevine götürüldü. Tutuklular hastaneden çıkarıldığı sırada orada bulunan bir vatandaş "Allah cezanızı versin. Masum insanlardan ne istediniz ?" diyerek tepki gösterdi.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde zırhlı araçlara ve 4 polis minibüsüne bindirilen 49 şüpheli, sağlık kontrolü için çevredeki hastanelere götürüldü.

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal Hassan'ın birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.

Ferhat Habeş'in sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.