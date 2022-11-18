18 Kasım 2022, Cuma
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...
SON DAKİKA! Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı. 17 şüpheliden 6'sının hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:17
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