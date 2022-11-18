İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı! Yeni ifadeler ortaya çıktı | WhatsApp yazışmaları ses kaydı...

Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal Hassan'ın birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.

Ferhat Habeş'in sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.