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İstiklal'deki terör saldırısında flaş gelişme! Saldırganın ortaklarından Ahmad El-Hac Nwas tutuklandı

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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İstiklal’deki terör saldırısında flaş gelişme! Saldırganın ortaklarından Ahmad El-Hac Nwas tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin firari şüpheli Bilal Hassan’ın yakalanan kardeşi Ahmad Elhac Nwas, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) yakalanan kardeşi Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı. Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti.

Öte yandan, firari şüpheli Bilal Hassan'ın terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının da Nwas'ın telefonundan elde edildiği öğrenilmişti.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplam 25 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı.

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