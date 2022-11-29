İstiklal’deki terör saldırısında flaş gelişme! Saldırganın ortaklarından Ahmad El-Hac Nwas tutuklandı

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı. Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlenmişti.

Öte yandan, firari şüpheli Bilal Hassan'ın terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının da Nwas'ın telefonundan elde edildiği öğrenilmişti.

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada toplam 25 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.