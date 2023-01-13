İstanbul'un en büyük kütüphanesi: Rami Kışlası! Başkan Erdoğan bugün hizmete açıyor
250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki kütüphande çalışmaları tamamlandı. İstanbul Eyüpsultan'da yer alan Rami Kışlası'ndaki kütüphanenin açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Tarihi 250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekan olarak yeni yüzüyle açılıyor.
7 GÜN 24 SAAT AÇIK
Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı.
Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.
KÜTÜPHANE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINI İSTERİM
Eyüpsultan'da oturan Saliha Yıldız, "İnşallah çok güzel değerlendirilir çünkü etrafımda çok fazla kitap okuyan yok ama kütüphane kültürünün, gençlerle çok yaygınlaşmasını isterim. Evlatlarımız var. İlimle, irfanla olurlar. Kütüphanelerde takılırlar, öğrenirler bir şeyler diye düşünüyorumö diye konuştu.
Öğrenci Muhammet Talha Solgun, "Okulum hemen kütüphanenin karşısında. Faydalı olacağını düşünüyorum, eğleneceğimizi de düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımla beraber geleceğim." dedi.
RAMİ KIŞLASI KISA TARİHÇESİ
Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara kadar aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.
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