Çapa’nın yeni sağlık üssü Hasdal’da yükseliyor! Merakla beklenen tarih belli oldu

Mimar Kemalettin tarafından yapılan 110 yıllık binalarımızla Çapa muhitinde yer aldığı için de Çapa Tıp Fakültesi olarak biliniyor. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İstanbul'daki birçok kamu binasının değerlendirilmesi sonrasında zaten yenileme ihtiyacı olduğu aşikârdı. Yerinde mi yapılsın başka bir yere mi taşınsın diye konuştuk.

Cumhurbaşkanımız 2017'de Hasdal'ın sözünü bize verdikten sonra 1000 dönümlük alan bize tahsis edildi. 2 yıl önce başlayan hastane inşaatının ilk etabı bitmek üzere. İkinci etabın proje onayı da alındı. Tabii sadece hastane yeterli değil. Tıp fakültesi olduğumuz için kampüs de gerekiyor. Bu ihtiyaç için de 3-4 etaplık bir proje yapıldı.