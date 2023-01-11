Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar! Türkiye öncülüğünde kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür." diyerek sert çıktı. Başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili de "Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir." dedi. Öte yandan konferans kapsamında Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü buluşma gerçekleştirdi. Ukrayna ve Rusya ombudsmanları, yaralı ve askerlerin değişimi konusunda iki ülke arasında 'kavuşma koridoru' açılması için Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında bir araya geldi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Avrupa Birliği (AB), 11-12 Ocak'ta 50'nin üzerinde ombudsmanın katılacağı "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası ombudsmanlık konferansı düzenleniyor. Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nıın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Kamu denetçiliği kurumumuz tarafından düzenlenen konferansın hayırlı vesile olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Kamu denetçiliği kurumumuza bu anlamlı programa vesile oldukları için tebriklerimi sunuyorum.
Yerel siyasetçilerden medyaya kadar hemen herkes insan hak ve özgürlüklerinden bahsediyor. Tüm bunlar yaşanırken insanların en temel hakları göz göre göre çiğnenmeye devam ediyor. Suriye'den Filistin'e kadar dünyanın birçok yerinde insan hak, hürriyet ve haysiyetini hiçe sayan ağır ihlallere sürekli yenileri ekleniyor. Kovid 19 salgını, mülteci meselesi, çatışmalar, bu acı gerçeğin en çarpıcı gerçekleri olarak önümüzde duruyor. Aşı ve maske gibi salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin nasıl bir rekabet unsuruna dönüştüğünü halen unutmadık. Salgının da etkisiyle kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi nefret suçları korkunç boyutlara ulaştı.
Bu nefret iklimini körüklediklerine şahit oluyoruz. Milyonlarca Müslümanın temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, inançlarının bir tehdit kaynağı olarak gösterildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimi zaman medya kimi zaman siyasetçiler tarafından ötekileştirilen bu toplumlar için giderek zorlaşıyor. Hemen her gün gazetecilerde bir şiddet eyleminin haberini okuyoruz. Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor ya da örtbas ediliyor. Kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir şeyi önemseyenlerin çifte standartları artık örtülemeyecek hale gelmiştir.
BATI'YA TERÖR TEPKİSİ: TÜRK ADALETİNDEN KAÇAN HAYDUTLARIN SIĞINAĞI HALİNE DÖNÜŞTÜ
Benzer bir durum doğrudan insanımızın hayatına kıymış, terör eyleminde bulunmuş teröristler için de geçerlidir. Yaşam hakkına kast eden eli kanlı caniler, korunmakta, hiçbir hukuki tahkikata uğramadan hayatlarını özgürce sürdürebilmektedir. Bugün NATO'da veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, haydutların sığınağı haline dönüşmüştür. Terör suçlularının hesap vermesi hususunda maalesef hiçbir çaba harcanmıyor. Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı binasını bombalayan FETÖ elebaşı ABD'den örgütünü yönetmeye devam edebiliyor. PKK militanları Avrupa'nın göbeğinde protesto düzenleyip vatandaşlarımıza saldırabiliyor. Paris'te yaşanan hadiseler bunun en son örneğini teşkil etmiştir. Saldırılarını özellikle işindeki, gücümüzdeki insanımıza kast etmeye kadar götürmüşlerdir. Bu olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını ümit ediyorum. Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarına karşı tedbir almakta geç kaldıkları her gün tehlike daha da büyüyecek, kanser hücresi gibi bünyeyi saracaktır.
SURİYE İLE TEMAS: İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Türkiye örnek bir duruş sergilemektedir. Çatışma bölgelerinden kaçan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura biz kucak açtık. Kapımıza gelip ülkemize sığınan kimseyi zorla geri göndermedik. Kobanili Kürtlere, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Arap kardeşlerimize de sahip çıktı. Kimsenin inancına, kökenine bakmadık. Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik ortamı iyileştikçe ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönüşleri hızlanmaktadır. Şu anda briket evler yapmaya başladık, insanca yaşamalarını sağlayalım istedik. Kar, kışta çadırlardan bu insanları kurtaralım istedik. Briket evlere yerleştirerek insani bir yaşam şeklini onlara hazırlayalım istedik. 550 bin sığınmacı geri dönmüştür. Türkiye, Rusya ve Suriye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır. Biz kardeşlik, komşuluk ve insanlık görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: YARALILAR İÇİN KORİDOR AÇILMAMASINA VARIZ
Onca görüntüye, şahide rağmen göçmenlere zulmü reva görenler hakkında maalesef hiçbir adım atılmıyor. Biz insan haklarını sözde değil, elimizi taşın altına koyarak savunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Aynı ilkeli tutumla diğer alanlarla da çalışmaya devam ediyoruz. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirmek suretiyle milyarlarca insanının hayatını etkileyen gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağlıyoruz. Sayın Putin'in biz tahılı gönderebiliriz, sizler de bunun nakliyesini yapıyorsunuz. Biz de nakliyesini yaparız dedik. Bir şart koştu; durumu iyi olan Avrupa ülkelerine değil fakir Afrika ülkelerine bunu gönderelim dedi. Ben de bu teklifi kabul ettim, biz de bunları un fabrikalarımızda una çevireceğiz ve çuvallara doldurarak fakir Avrupa ülkelerine bunları göndermeye biz de varız dedik, süreci başlattık. Şeref bey bir teklifte bulundu; özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması. Biz buna varız. Sadece Rusya-Ukrayna değil, aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan, Libya'dan, yaralıları getirmek suretiyle hastaneleri getirip tedavilerini yaptırıp geri döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz.
AFGANİSTAN'DAKİ TALİBAN YÖNETİMİNE SERT TEPKİ: GAYRİ İSLAMİ BULUYORUZ
Sessiz devrimlerle her kesimden vatandaşımızın insan haklarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik. Kadınlarımızın başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini Meclis'e sunduk. Afganistan'da son dönemdeki başörtülü kızların okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayri insani ve gayri İslami buluyoruz. Bir defa bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini almalıdır. Kimse bize İslam'la bize tanımlamasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ilmi tahsis edin diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bu düzenlemeyle acı hatıralarımızın olduğu kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına inanıyorum. Son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum.
Ülkeyi yönetme sorumluluğunu yönetirken kendimize insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu ilke edindik. Ülkemizde tüm vatandaşlarına eşit davranan, kuşatıcı, özgürlükçü bir devlet anlayışını hakim kıldık. Meclisimizi güçlendirmek için oluşturduğumuz yapılardan birisi de kamu denetçiliği kurumumuzdur. 10 yıldır devlet ile vatandaşının kucaklaşmasının sembolü olarak görevini başarıyla ifa ediyor. Kamu denetçiliği kurumumuz yargının yükünü de hafifletiyor. Devlet ile vatandaşı arasındaki güven ilişkisini tahkim eden kurumumuz bir hak arama vazifesini yerine getirmektedir. 207 binin üzerinde başvuru alan, bunların 75 bini için tavsiye kararı veren kurumumuz yaklaşık 1 milyon kişiye de hizmet sunmuştur. Kurumumuz tüm gençlerimize, muhtarlıklarımızdan belediyelerimize tüm kurumlarımıza ulaşıyor.
Özellikle devlet sistemimizdeki kurumlarımızın kamu denetçiliğimizden gelen tavsiyelere uyma oranı yüzde 80'e ulaşmıştır. Kamu denetçiliği kurumumuzun dünyadaki diğer ombudsmanlıkla kurduğu ilişkiyi de takip ediyoruz. Konferans çerçevesinde ortaya koyacağınız kıymetli fikirlerin yeni ufuklar oluşturacağına inanıyorum. Konferansın başarılı geçmesini diliyor, kamu denetçiliği kurumumuzu tekrar tebrik ediyorum.
4 OTURUMDA 40'A YAKIN ARKADAŞIMIZ KONUŞACAK
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunca Sheraton Otel'de düzenlenen, iki gün sürecek "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansın açılışında konuştu.
Avrupa Birliğinin (AB) "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanlığın Rolünün Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi" kapsamında bir arada olduklarını belirten Malkoç, iki gün sürecek toplantıda 21'inci yüzyılda insan haklarının geleceğini tartışacaklarını söyledi.
Toplantıya 41 ülkeden 70'e yakın ombudsman ve insan hakları savunucusunun katıldığını bildiren Malkoç, "4 oturumda 40'a yakın arkadaşımız konuşacak. Tecrübe paylaşımında bulunacağız." dedi.
Dört oturumun yarın başlayacak ilk toplantısında dijitalleşmenin insan hakları üzerindeki etkisini tartışacaklarını belirten Malkoç, ikinci oturumda savaş, çatışma ve göç ortamında insan haklarını, üçüncü oturumda Kovid-19 sürecinde insan hakları ihlallerini, dördüncü ve son oturumda ise 21'inci yüzyılda insan haklarının korunması ve gelişmesinde ombudsmanların rolünü masaya yatıracaklarını dile getirdi.
Kamu Denetçiliği Kurumunun çalışmalarına başlamasının onuncu yılı olduğunu vurgulayan Malkoç, şöyle devam etti:
"Aramızda çok farklı ülkelerden ombudsmanlar var. Belki onlarda yirminci, otuzuncu yıl olmuş olabilir ancak şunu ifade edeyim biz bu on yılda çok önemli mesafeler aldık. Hakikaten denetçi arkadaşlarımızla, kurumumuzda çalışan uzmanından diğer bütün görevlilere varana kadar bütün arkadaşlarımızla çok sıkı çalışmalar sonucunda çok önemli mesafe aldık. Dünyadaki ombudsmanlar arasında Türkiye ombudsmanları faaliyetleriyle, raporlarıyla, yaptığı organizasyonlarla hissedilir bir noktaya geldi. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Ombudsmanların klasik çalışma alanı, idareyle insanlar arasında ortaya ihtilaflar çıktığında bunu mahkemeye intikal etmeden dostane şekilde çözmek, çözüme ulaştırmak. Yani devlet, millet kaynaşmasını temin etmek. 10 yıl zarfında 207 bin 403 yazılı şikayet başvurusu aldık. Bu başvurulardan 205 bin 639'unu karara bağladık. Yazılı başvuruları karara bağlamamızın yanı sıra, özellikle mail yoluyla, mektup yoluyla, faksla telefonla veya kurumumuza gelerek yüz yüze 1 milyona yakın insan bize müracaatta bulundu. Onlara hukuki destekte bulunduk, yol gösterdik ve yardımcı olduk."
Kurumun önemli faaliyetlerinden birisinin de üniversitelerle yaptıkları çalışmalar olduğuna değinen Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarıyla, medyayla, üniversitelerle çok yakın birliktelikleri olduğunu ve çok önemli programları birlikte yaptıklarını söyledi.
Türkiye'de üniversitelerde 8 milyon öğrenci olduğunu hatırlatan Malkoç, "Bu öğrencilere öğrencilik yıllarında hukukun üstünlüğünü, hak arama yollarını, demokrasinin gelişmesini anlatabilirsek, onlar da iş hayatına atıldığında öyle zannediyorum hem hak arama yolları konusunda hem de hukuk konusunda daha da bilinçli olacaklardır. İşte bu anlamda 150 üniversitede ombudsmanlık kulüpleri kurduk. Bu yılın başında üniversiteler başlamadan bir ay önce bu üniversitelerdeki kulüp başkanlarını bir haftalık eğitime aldık. Üniversitelerde ombudsmanlık konusunda arkadaşlarını nasıl bilgilendirecekler, öğrencilerle üniversite yönetimi arasında ihtilaflar çıktığında buna nasıl çözüm bulmaya çalışacaklar, bu anlamda onları eğitime tabi tuttuk." diye konuştu.
OMBUDSMANLARIN ROLÜ VE SORUMLULUĞU DA GİTTİKÇE AĞIRLAŞMAKTADIR
21'inci yüzyılın savaşların, çatışmaların, göçün, iklim sıkıntılarının, çevre sorunlarının çokça yaşandığı bir yüzyıl olduğunu vurgulayan Malkoç, bu anlamda ombudsmanlara çok önemli görevler düştüğünü dile getirdi.
"Bunun için, bu tür toplantılardan edineceğimiz tecrübe, kendi ülkemizdeki iklim konusunda çalışan veya çevre konusunda duyarlılığı olan veya göçmenler konusunda gayret sarf eden birçok kuruluşa öncülük yapacaktır." diyen Şeref Malkoç, şunları kaydetti:
"Bu anlamda ombudsmanların rolü ve sorumluluğu da gittikçe ağırlaşmaktadır. Ama ben şuna inanıyorum ki biz ombudsmanlar olarak, insan hakları savunucusu olarak bu konuda gereken gayreti gösterip toplumlara öncülük yapacağız. Ben bu kanaatteyim, umut ediyorum bunu hep beraber başaracağız. Çünkü savaş insanlık için bir felakettir, esas olan barıştır. Biz şu açıdan şanslıyız, toplumlara, insanlarımıza hukuku ve hakkaniyeti ve hak arama yollarını anlatıyoruz. Bu açıdan bütün ombudsman arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Umut ediyorum bu tecrübe paylaşımından sonra her birimiz ülkelerimizde bu anlamda daha etkin ve daha çok faaliyette bulunacağız."
Kamu Denetçiliği Kurumunun, Türkiye'de yaşanan sıkıntılarla ilgili bazı raporları bulunduğunu bildiren Malkoç, Türkiye'nin, dünyada en fazla göçmen barındıran ülke olduğuna dikkati çekti. Türkiye'de 3,5 milyon civarında Suriyeli olduğunu anımsatan Malkoç, Türkiye'deki Suriyelilerle kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirtti.
Bakanlıkların ve kurumların bu rapordaki önerilerin büyük çoğunluğunu yerine getirdiklerini söyleyen Malkoç, şöyle devam etti:
"Pakistan'dan, İran'dan, Afrika'dan, Suriye'den, Irak'tan gelip Türkiye'de bulunan göçmenlerin bir kısmı Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya geçmek istiyor. Ege Denizi'ne açılan bu göçmenlerin Yunan kolluk kuvvetleri tarafından yakalanıp çok büyük eziyetlere ve insan hakları ihlallerine muhatap olduklarını gördük. Yunan kolluk kuvvetlerinin bu mağdur, mazlum insanlara yapmış olduğu vahşeti anlatan bir rapor hazırladık. Bu raporu hazırlarken yüzlerce göçmenle, bu mağduriyeti yaşayan göçmenlerle ve ölenlerin yakınlarıyla görüştük. Umut ediyorum ki bu yayınlar, bu çalışmalar, bu gayretler 21'inci yüzyılda insan haklarının daha kamil manada uygulanmasına sebep olacak."
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da açılış nedeniyle görüşlerini aktardı.
Konuşmaların ardından toplantı, "21'inci yüzyılda insan hakları sorunları" oturumu ile devam etti.
TÜRKİYE-RUSYA-UKRAYNA OMBUDSMANLARI 'KAVUŞMA KORİDORU' İÇİN GÖRÜŞTÜ
UKkrayna ve Rusya ombudsmanları, yaralı ve askerlerin değişimi konusunda iki ülke arasında 'kavuşma koridoru' açılması için Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında bir araya geldi.
Ankara'da düzenlenen '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu konferans kapsamında; çocuk ve insan hakları, yaralılar ile askerlerin değişimi hakkında yol haritasının belirlenmesi için Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü görüşme yaptı. Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında, Ukrayna Ombudsmanı Dr. Dmytro Lubinets ve Rusya Federasyonu Ombudsmanı Tatiana Moskalkova'nın katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirme yapılması bekleniyor.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşın en önemli sonuçlarından biri küresel gıda krizi. Bu gıdaların başında da tahıl geliyor. Ukrayna, dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı. Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri de Rusya. Ukrayna ve Rusya, Afrika'nın buğday ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor. Savaştan önce Ukrayna ihracatını yüzde 90 oranında deniz yoluyla yapıyordu.
Limanların kısıtlanmasıyla kara yolu tercih edildi, tırlar ve trenler kullanıldı. Avrupa Birliği, hem Baltık Denizi hem de Romanya'daki Constanta limanı aracılığıyla Ukrayna'nın ihracatına destek olmaya çalıştı.
Ancak Ukrayna'nın tren vagonlarının Avrupa'ya göre daha geniş olması, ciddi bir engel haline geldi. Bu durum, sınırda tahılın Ukrayna vagonlarından Avrupa tipi vagonlara aktarılmasını gerektirdi. Bu nedenle tahılın sınırı geçerek Avrupa'ya ve Baltık limanlarına ulaşması üç haftalık süreyi buldu.
Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisinin ürünlerini ihraç edememeleri, gıda fiyatlarında artışa neden oldu ve özellikle yoksul Afrika ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın hayatını tehlikeye soktu.
Gıda koridorunun oluşturulmasıyla birlikte Ukrayna, tamamen kendi denetiminde olan Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından ihracata başlayabilecek.
Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak.
Bu süreçte, Rusya'nın ateşkes uygulayacağı ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacağı basına yansıyan haberlerde yer almıştı.
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