Beşiktaş'ta başörtülü muhabire çirkin saldırı! "Kafan hava alsın, oksijen gelsin" | Şüpheli adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'ta röportaj yapan bir muhabir, başörtülü olduğu için sözlü saldırıya uğradı. Müşteri Aylin A.'nın, muhabir Meryem Nas Mercan'a "Kafan hava alsın, oksijen gelsin" dediği görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli Aylin A.'nın el hareketleri de dikkat çekti. Mercan'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Aylin A. adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş'ta televizyon muhabiri Meryem Nas Mercan, röportaj yaptığı sırada kendine hakaret ettiğini öne sürdüğü kadınla tartıştı. Nas, tartışma sırasında başörtüsüyle ilgili hakarette bulunduğunu belirttiği Aylin A. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
MUHABİR İLE MARKETTEKİ KADIN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, televizyon muhabiri Meryem Nas Mercan, ocak ayında yaz meyvelerinin tezgahlarda yer almasıyla ilgili haber yapmak için bir manava gitti. Röportaj yapmak için bir kadın müşteriye mikrofon uzatan muhabir tepkiyle karşılaştı. Adının Aylin A. olduğu öğrenilen müşteri, Meryem Nas Mercan'a yönelik 'Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz, sizi mahkemeye veririm, benden izin aldınız mı, sizi davalık edeceğim' şeklinde sözler sarf etti.
"KAFAN HAVA ALSIN OKSİJEN GELSİN"
Müşteri Aylin A.'nın, muhabir Meryem Nas Mercan'a "Kafan hava alsın, oksijen gelsin" dediği görüntüler ortaya çıktı.
Bunun üzerine muhabir röportaj yapmaktan vazgeçerken aralarında tartışma başladı. Aylin A., tartışma sırasında iddiaya göre Mercan'a hitaben başörtüsüne yönelik sözler söyledi. Bunun üzerine, Meryem Nas Mercan, kameraman arkadaşının kamera kaydını başlatmasının ardından manavdan ayrılmak üzere olan Aylin A.'yı durdurarak başörtüsüne laf edip etmediğini sordu.
Aylin A. 'hayır' şeklinde cevap verirken, muhabir başörtüsüne laf edildiğini iddia ederek çekime devam etti. Kameranın önünde bir süre devam eden tartışmanın ardından Aylin A. manavdan ayrıldı. Meryem Nas Mercan, yaşananların ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Aylin A. hakkında 'başörtüsüne hakaret ettiği' gerekçesiyle şikayetçi oldu.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kimliği belirlenen Aylin A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde "Sebze fiyatları konuşuluyordu. Muhabir soru soruyordu, konuşuyordu. Ben de, o sırada, bir anlık sinirle söyledim" dediği öğrenilen Aylin A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayına sevk edildi.
"HER ŞEYİ KABUL EDERİM AMA BU CÜMLEYİ, KABUL ETMEM"
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan muhabir Meryem Nas Mercan, kış mevsiminde olmamıza rağmen yaz meyvelerinin erkenden tezgahlarda yer almasıyla ilgili haber yapmak için gittikleri manavda müşterilere mikrofon uzattığını, Aylin A.'nın anlaşılmaz bir şekilde olumsuz tepki verdiğini söyledi.
Mercan, "Hakaretlere kadar ilerledi ve en sonunda bana bir cümle kullandı. 'Biraz kafanı aç hava alsın, beyninde oksijen yok belli ki' dedi. Böyle bir cümle ama ben tam net duymadım. Kameraman arkadaşım bu cümleyi duyduktan sonra kamerasını açıp kayda girdi. Kayda girdikten sonra 'o cümleyi bir daha söyler misin' diyerek kadına yöneldi. Kadın bu sorunun karşısında ne yapacağını şaşırdı, cevap veremedi. Bu konuyu inkâr etmeye çalıştı. Ben elimde mikrofonumla birlikte kadının yanına gittim. Her şeyi kabul ederim ama bu cümleyi, başörtüme hakareti kabul etmem diyerek kadına soru sormaya başladım" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023? Sosyal yardım parası zamlandı mı, ne kadar oldu?
- Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?
- Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?
- EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Celp ve sevk tarihleri belli oldu
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ 1273 personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2023 Devlet Su İşleri işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?
- Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? Staj sigortası başlangıç kabul edilecek mi, yeni açıklama geldi mi?