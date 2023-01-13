13 Ocak 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hazreti Ali Camisi’nde kıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namazı burada kılan Erdoğan'ın, Rami Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

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