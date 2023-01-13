Devlet Düzceli depremzedeler için elini taşın altına koydu! Çalışmalar sürüyor
Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evleri ağır hasar görmesi nedeniyle konteynere yerleştirilen vatandaşlar için yapılacak konutlara ilişkin yer tespiti ve hak sahipliği konusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Kentte 23 Kasım'da merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremde 95 kişi yaralandı, 823 konut, 96 iş yeri, 42 cami ve bağımsız bölüm (ahır, depo) olmak üzere toplamda 961 yapı ağır hasar gördü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından "acil yıkım" kararı verilen 961 yapıdan 480'inin yıkımı gerçekleştirildi.
Depremden zarar görenlere kira ve hasar yardımı olarak 230 milyon 157 bin lira destek sunulurken, Gölyaka ve Çilimli ilçeleri başta olmak üzere çeşitli noktalara AFAD tarafından 484 konteyner yerleştirildi. Bunlardan 432'si yaşam alanı, 52'si de cami, mescit ve geçici iş yeri olarak kullanılıyor.
Konteyner kentlerde kalan depremzedeler arasından belirlenecek hak sahipleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem yönetmeliğine ve bölge mimarisine uygun yeni konutlar inşa edilecek.
Yer tespiti ve hak sahipliği konusunda yürütülen çalışmalar sürerken, konutların en kısa sürede yapılıp teslim edilmesi planlanıyor.
"ZARARLAR ZAMAN İÇERİSİNDE HIZLI ŞEKİLDE GİDERİLDİ"
Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, depremin ardından yaraların hızla sarılması için olağanüstü gayret sarf edildiğini söyledi.
Depremde can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Atay, ev ve iş yerlerinde meydana gelen zararların zaman içerisinde hızlı şekilde giderildiğini bildirdi.
Hak sahipliği konusunda ilgili birimlerin, AFAD'ın çalıştığını aktaran Atay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespitlerini yaptı. Net sonuçlar şu an il genelinde askıya çıktı. Vatandaşlarımız kendileriyle alakalı konuda yargı yolu açık olmak üzere gerekli işlemlerini takip edecekler." dedi.
Atay, Gölyaka ve Çilimli'de toplu konteyner alanları olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Köylerimize, mahallelerimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre konteynerlerimizi dağıttık. Şu an insanlarımız onların içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu konteynerde oturan vatandaşlarımızdan hak sahipliği kazananların evleri inşallah hızlı şekilde yapılacak. Onlar da konteynerlerden kısa sürede kendi evlerine geçmiş olacaklar."
Yapıların deprem yönetmeliğine göre yapılmasının can kaybının önüne geçtiğini vurgulayan Vali Atay, şu uyarılarda bulundu:
"Hem deprem hem sel veya herhangi bir afette vatandaşın bilinci, toplumun duyarlılığı çok önemli. Vatandaşın sel için dere kenarına ev, konut yapmaması ve burada yaşamaması önem arz ediyor. Bu konut ve yaşam alanlarını başka yerlere taşımak suretiyle tedbirlerimizi alıyoruz. Burada mevsim ve yağış rejimlerinde değişiklikler oluyor. Bunları hiçbir zaman göz ardı etmemeleri, akılda tutmaları gerekiyor. 5 ayda yağacak yağmur 2-3 gün içerisinde yağıyor, bunları yaşadık. Dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor."
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN, ŞU ANDA RAHATIZ, İYİYİZ"
Konteynerde yaşayan Necdet Öztürk, "Bir ay oldu, Allah devletimizden razı olsun, zamanında yetiştirdi. Şu anda rahatız, iyiyiz. Evimiz ağır hasarlıydı. Yıkım kararı alındı ve yıkıldı. Konteynerde rahatım, burada herhangi bir sıkıntım yok." diye konuştu.
Depremin ardından evlerinin kentsel dönüşümde yıkıldığını anlatan Abdullah Yüce ise "Bu nedenle buraya yerleştik, gayet iyi oldu. Çok memnunum, gayet güzel ve disiplinli, temiz bir yer. Hizmetlerden memnunuz, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
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