Devlet Düzceli depremzedeler için elini taşın altına koydu! Çalışmalar sürüyor

"Hem deprem hem sel veya herhangi bir afette vatandaşın bilinci, toplumun duyarlılığı çok önemli. Vatandaşın sel için dere kenarına ev, konut yapmaması ve burada yaşamaması önem arz ediyor. Bu konut ve yaşam alanlarını başka yerlere taşımak suretiyle tedbirlerimizi alıyoruz. Burada mevsim ve yağış rejimlerinde değişiklikler oluyor. Bunları hiçbir zaman göz ardı etmemeleri, akılda tutmaları gerekiyor. 5 ayda yağacak yağmur 2-3 gün içerisinde yağıyor, bunları yaşadık. Dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor."

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN, ŞU ANDA RAHATIZ, İYİYİZ"

Konteynerde yaşayan Necdet Öztürk, "Bir ay oldu, Allah devletimizden razı olsun, zamanında yetiştirdi. Şu anda rahatız, iyiyiz. Evimiz ağır hasarlıydı. Yıkım kararı alındı ve yıkıldı. Konteynerde rahatım, burada herhangi bir sıkıntım yok." diye konuştu.

Depremin ardından evlerinin kentsel dönüşümde yıkıldığını anlatan Abdullah Yüce ise "Bu nedenle buraya yerleştik, gayet iyi oldu. Çok memnunum, gayet güzel ve disiplinli, temiz bir yer. Hizmetlerden memnunuz, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.