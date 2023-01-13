Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kuruldu: İşte 19 üyenin ismi

Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan (10/6818, 6819, 682 İ , 6822, 6823, 6824, 6825) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 11.01.2023 tarihli 48'inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 12.01.2023 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir. "

Yayımlanan karara göre; 19 üyenin isimleri şöyle;