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Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kuruldu: İşte 19 üyenin ismi

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kuruldu: İşte 19 üyenin ismi

6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla komisyonda yer alan 19 üyenin isimleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan (10/6818, 6819, 682 İ , 6822, 6823, 6824, 6825) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 11.01.2023 tarihli 48'inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 12.01.2023 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir. "

Yayımlanan karara göre; 19 üyenin isimleri şöyle;

Cinsel istismarın önlenmesi için flaş adım

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