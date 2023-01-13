Ahmet Davutoğlu'ndan CHP medyasına ayar: Biz çıkalım masadan seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçecekleri kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti. Davutoğlu'nun, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerine CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sert tepkiler gelmişti. Bu gece fondaş Tele 1 canlı yayınında yeni bir açıklama yapan Davutoğlu, kendisini hedef alan muhalif gazetecilere ayar verip, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" ifadeleriyle yüklendi.