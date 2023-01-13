13 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ahmet Davutoğlu'ndan CHP medyasına ayar: Biz çıkalım masadan seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçecekleri kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti. Davutoğlu'nun, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerine CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sert tepkiler gelmişti. Bu gece fondaş Tele 1 canlı yayınında yeni bir açıklama yapan Davutoğlu, kendisini hedef alan muhalif gazetecilere ayar verip, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" ifadeleriyle yüklendi.