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İstanbul'da kökünü kurutma operasyonu! 176 kişi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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İstanbul’da kökünü kurutma operasyonu! 176 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 176 kişinin gözaltına alındığını, 26 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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