Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

Türkiye'nin en büyük Millet Kütüphanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Rami Kütüphanesi nerede, hangi semtte? sorusu ise İstanbullular tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından Rami Kışlası Kütüphanesi açılışı hakkında da konuşmuştu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, Rami Kışlası, yol tarifi...