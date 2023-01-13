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Haberler Galeri Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

Türkiye'nin en büyük Millet Kütüphanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Rami Kütüphanesi nerede, hangi semtte? sorusu ise İstanbullular tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından Rami Kışlası Kütüphanesi açılışı hakkında da konuşmuştu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, Rami Kışlası, yol tarifi...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:22
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Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

Restorasyonu tamamlanan Eski Rami Kışlası, Rami Kütüphanesi olarak bugün, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Rami Kışlası kütüphane olarak 7 gün 24 saat açık olacak. Rami Kışlası'na inşa edilen Millet Kütüphanesi'nin nerede hangi semtte olduğu merak konusu oldu. Peki, Rami Kışlası nerede, nasıl gidilir? İşte, ayrıntılar...

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Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

RAMİ KIŞLASI NEREDE, HANGİ SEMTTE?

Rami Kışlası, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunuyor. Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde yer alıyor.

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Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

RAMİ KIŞLASI YOL TARİFİ

Rami Kışlası, adını verdiği Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunuyor.Kışlaya ulaşım sağlanırken Talimhane Caddesi durağından geçen hatlar kullanılıyor.

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Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Uzun süredir kütüphane için çalışmalara yapılan kışla 13 Ocak 2023 (BUGÜN) Cuma günü hizmete giriyor.

Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı.

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Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...

Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.