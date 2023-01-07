HDP 6’lı masadan kalktı! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan flaş sözler: Kendi adayımızla gireceğiz...

BULDAN: KENDİ ADAYIMIZ İLE SEÇİME GİRECEĞİZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şu ifadeleri kullandı:

Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek.