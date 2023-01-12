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Bakan Fahrettin Koca: Özel gereksinimli hastalara engelsiz acil servis hizmeti başladı

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Bakan Fahrettin Koca: Özel gereksinimli hastalara engelsiz acil servis hizmeti başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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