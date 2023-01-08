HDP bölündü: Gündüz ’kendi adayımızı çıkarıyoruz’ akşam ’ortak aday’ dediler

"ORTAK BİR ADAYDA ELBETTE BULUŞMAK İSTERİZ"

Ortak adayda buluşmak isteyeceklerini söyleyen Oluç, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim'deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan'ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz." şeklinde konuştu.