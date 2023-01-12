12 Ocak 2023, Perşembe
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HDP 'ayrı aday' çıkışını tekrarladı! Pervin Buldan ittifak ortaklarını hedef aldı: Sizin şamar oğlanınız değiliz
Terör örgütü PKK'nın siyasi HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, bugün katıldığı etkinlikte, 'ayrı aday' restini yineledi ve kendilerine parti içi ve ittifak ortaklarından gelen eleştirilere sert göndermelerde bulundu. HDP'nin kimsenin şamar oğlanı olmadığını söyleyen Buldan, ittifak ortaklarına 'maç 90 dakika ve yeni başlıyor' göndermesi yaptı. Bilindiği üzere Buldan'ın ayrı aday çıkışı yapması sonrası Selahattin Demirtaş ve Saruhan Oluç gibi isimler 'ortak aday' vurgusu yapan açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti ile CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına açık kapı bırakmıştı.