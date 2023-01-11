Dünya ombudsmanları Ankara'da toplanacak: Açılış Başkan Erdoğan'dan! Türkiye öncülüğünde kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğiyle İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesi sonrası Ankara'da devam edecek. Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile birlikte son gelişmeleri konuşacak. Malkoç yaptığı açıklamada, "Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3’lü buluşmasında çocuk hakları, insan hakları, yaralılar ve askerlerin değişimi hakkında yol haritası belirlemeye çalışacağız." ifadelerine yer verdi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Avrupa Birliği (AB), 11-12 Ocak'ta 50'nin üzerinde ombudsmanın katılacağı "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası ombudsmanlık konferansı düzenleyecek. Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nıın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Ankara'da yarın başlayacak '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu konferans kapsamında Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanlarının 3'lü buluşma gerçekleştireceğini belirterek, "3'lü buluşmada çocuk hakları, insan hakları, yaralılar ve askerlerin değişimi hakkında yol haritası belirlemeye çalışacağız. Kavuşma koridoru açılması niyetimiz de var" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile birlikte, '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu konferans kapsamında basın toplantısı düzenledi. Malkoç, yarın başlayacak konferansa 41 ülkeden, 70'in üzerinde ombudsman ve insan hakları savunucusunun katılacağını söyledi.
Malkoç, toplantının resmi açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirterek, "21'inci yüzyılda insan haklarının yaşadığı sorunlar ve geleceğini tartışacak. Bu kapsamda Ukrayna ombudsmanı Türkiye'ye gelerek, kurumumuzu ziyaret etti. Ukrayna Ombudsmanlığı ile oldukça sağlam geçmişe dayalı güzel bir ilişkimiz var. Beraber yaptığımız çalışmalarımız var. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu Ukrayna'nın toprakları işgal altındadır. Bu savaşın dünyada yaşayan bütün insanlara, ülkelere, milletlere, sosyal, siyasi, ekonomik, enerji açısından olumsuz yansımaları olmuştur. Her gün onlarca bombalar atılıyor. Biz ombudsmanlar olarak savaşları reddediyoruz, bir an önce ateşkesin olmasını istiyoruz" dedi.
"TÜRKİYE-UKRAYNA-RUSYA 3'LÜ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK"
Malkoç, savaş sürecinde Türkiye'nin öncülüğünde esir takası ve tahıl koridorunun açılması olmak üzere iki önemli olay yaşandığını hatırlatarak, "Biz ombudsmanlar olarak 'bu savaşta mağdur olan kadınlara, çocuklara nasıl destek oluruz', bunu kendi aramızda görüştük. Esirler için ne yapabiliriz; bunu 2 gün müzakere edeceğiz, ortak bir çabamız olacak. Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü buluşmasında çocuk hakları, insan hakları, yaralılar ve askerlerin değişimi hakkında yol haritası belirlemeye çalışacağız. Umarız bu gerçekleşir, bunun kağıt üzerinde olması değil, uygulanması da önemli. Kavuşma koridoru açılması niyetimiz de var. Bu toplantılarda bu görüşmelerden sonra bunu başarırız" diye konuştu.
"TÜRK OMBUDSMAN LİDERLİK EDECEK"
Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets de Türkiye'ye çabaları nedeniyle teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ombudsmanın büyük destekleri var. En önemlisi bütün Ukrayna toprakları, işgal edilen toprakların tekrar Ukrayna toprağı olması gerekir. Ayrıca, bugün ombudsman ile konuştuk, bizim bütün tekliflerimiz kabul dildi ve yol gösterildi. Çalışmalarımız devam edecek. Sivil tutuklular hakkında da konuştuk. Türkiye'den bu konuda destek göreceğiz." dedi.
Dmytro Lubinets, "Tutuklular var Rusya'da, kadınlar, çocukların sorunları var. Hem sivil halk için hem de tutuklu askerler için bu toplantılarda çözüm bulabiliriz. Bu program neticesinde bazı şeyleri çözme arzumuz var. Gerçekten Türkiye çözülecek şeyleri gördü. Zor günlerimizde Türkiye dostluğunu, desteğini gösterdi, zor günümüzde yanımızda oldular. Sizlerin destekleri çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı, lider olarak nasıl çalışılması gerektiğini gösterdi. Bu toplantılarda bütün ombudsmanlara Türk ombudsman liderlik edecek. Ombudsmanların görüşmeleri olacak. 3 taraflı görüşmeler olacak. Rusya, Ukrayna ve Türkiye ombudsmanları görüşme yapacaklar" ifadelerini kullandı.
DEV ADIMLAR İSTANBUL'DA ATILMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için harcadığı yoğun mesai sonuç vermeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor. Müzakere öncesi Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunurken, dünya basını manşetlerden verdi. Çıkan haberlerdeki "Avrupa ya da BM değil Erdoğan başardı" ve "haftanın şahsiyeti" ifadeleri dikkat çekti.
Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul'da yapılması üzerine dünyadaki tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Savaşın başladığı günden beri arabulucu ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenen Türkiye'nin konumu dünya basınında geniş yer aldı. Alman gazeteci Wolfram Weimer, "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlıklı makalesinde, "Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor" ifadelerini kullandı.
Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da "Haftanın Şahsiyeti" köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verdi. "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.
AVRUPA DEĞİL, ERDOĞAN ORGANİZE EDEBİLDİ
Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyleyen Weimer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?
- AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?
- MASTERCHEF KIVANÇ kimdir, kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? MasterChef Kıvanç Karadeniz hayatı ve kariyeri
- MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI
- MasterChef 2023 ŞAMPİYON ÖDÜLÜ nedir? 2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL?
- NİŞASTA HELVASI TARİFİ | MasterChef final tatlısı Nişasta Helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kum kum helva için püf noktaları
- Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek?
- Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...