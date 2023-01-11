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Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar!

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Giriş: 11.01.2023 15:50
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür." diyerek sert çıktı. Başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili de "Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir." dedi. Öte yandan konferans kapsamında Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü buluşma gerçekleştirdi. Ukrayna ve Rusya ombudsmanları, yaralı ve askerlerin değişimi konusunda iki ülke arasında 'kavuşma koridoru' açılması için Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında bir araya geldi.
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