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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 3 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Ankara'da imzalanan o anlaşmaların detayları...

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