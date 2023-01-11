İstanbul’un en büyük kütüphanesi olacak! Rami Kışlası Başkan Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak

KÜTÜPHANE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINI İSTERİM



Eyüpsultan'da oturan Saliha Yıldız, "İnşallah çok güzel değerlendirilir çünkü etrafımda çok fazla kitap okuyan yok ama kütüphane kültürünün, gençlerle çok yaygınlaşmasını isterim. Evlatlarımız var. İlimle, irfanla olurlar. Kütüphanelerde takılırlar, öğrenirler bir şeyler diye düşünüyorumö diye konuştu.