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Bakan Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile görüştü! "Ateşkes" mesajı

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Bakan Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov ile görüştü! Ateşkes mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Raznikov ile telefonda görüştü. Rusya ile ateşkesin bir an önce başlamasının önemine dikkat çeken Bakan Akar, can kayıplarının son bulması gerektiğini bildirdi. Akar, “Türkiye üzerine düşeni yapmakta hazır” mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Görüşmede, Bakan Akar, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

"TAHIL SEVKİYATI AKSAMADAN DEVAM ETMELİ"

Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiğini bildiren Bakan Akar, sağlanan girişimin aksamadan devam etmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

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