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Rusya ve Ukrayna Türkiye'de masaya oturuyor! Gündem daha fazla esir takası...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Rusya ve Ukrayna Türkiye’de masaya oturuyor! Gündem daha fazla esir takası...

Rus ve Ukraynalı insan hakları komisyon üyelerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek. İki ülke arasında daha fazla esir takasını ele almaları bekleniyor. Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova "Bir toplantı olasılığını ve müzakerelerimizin olası öncü gündemini istişare ediyoruz.” ifadesini kullandı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor. Rus ve Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatiana Moskalkova ile Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets'in 12-13 Ocak'ta Türkiye'de düzenlenecek uluslararası bir foruma katılacağı ve ikilinin bu kapsamda görüşmeyi planladığı aktarıldı.

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR

Görüşmede, iki ülke arasında daha fazla esir takasını ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Lubinets yaptığı açıklamada, "Bu görüşme birkaç gün içinde Türkiye'de gerçekleşecek ve bizim gündemimiz yine kahramanlarımızın (Ukraynalı esirler) geri dönüşü olacak. Ayrıca geçici olarak Rus işgalindeki topraklarda alıkonulan ve evlerine dönüşüne izin verilmeyen Rusya'nın kaçırdığı sivil esirler konusunu da gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"RUSLARIN TAVRI MERAK KONUSU"

Bu görüşmelerde Rus tarafının takınacağı tavır konusunda bir öngörüsü olmadığını dile getiren Lubinets, "Şimdilik bu konuyu değerlendirmeye hazır olduklarına dair sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Ancak alenen bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTIYI PLANLIYORUZ"

Ukrayna tarafı ile yapacakları muhtemel görüşme için hazırlık yaptıklarını belirten Moskalkova, "Böyle bir toplantı planlıyoruz. Bir toplantı ihtimalini ve müzakerelerimizin muhtemel öncü gündemini istişare ediyoruz" dedi.

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