Rusya ve Ukrayna Türkiye’de masaya oturuyor! Gündem daha fazla esir takası...

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR

Görüşmede, iki ülke arasında daha fazla esir takasını ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Lubinets yaptığı açıklamada, "Bu görüşme birkaç gün içinde Türkiye'de gerçekleşecek ve bizim gündemimiz yine kahramanlarımızın (Ukraynalı esirler) geri dönüşü olacak. Ayrıca geçici olarak Rus işgalindeki topraklarda alıkonulan ve evlerine dönüşüne izin verilmeyen Rusya'nın kaçırdığı sivil esirler konusunu da gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.