Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Müzakere masasında sona ereceğine inanıyoruz

"BU SAVAŞIN MÜZAKERE MASASINDA SONA ERECEĞİNE İNANIYORUZ"

Ukrayna'ya ilişkin sorulara yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konuda yoğun çaba gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından beri hem ateşkes hem de kalıcı barış için çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Tabii ki hedefimiz kalıcı bir barış ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm. Biz bu savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyoruz. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi." dedi.

Türkiye'nin çabalarını anlatan Çavuşoğlu, "Ama yeni parametreler ve gerçekler var. Rusya, şu an müzakerelere hazır olduğunu ifade ediyor. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ise 10 noktalı bir barış planı önerdi. Biz Türkiye olarak bu planı destekliyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, savaşa rağmen diplomasinin sonuçlarını gördüklerini ve birçok boyutta görüşmelerin devam ettiğini aktararak, "İstanbul'da görüşmelere ev sahipliği yapıyoruz. Bir savaş devam ediyor ama biz her iki tarafla da bir etkileşim ve angajman içindeyiz. Bu savaşa bir an önce son vermeye çalışıyoruz." dedi.