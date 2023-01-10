ABD’den Rusya’yı kızdıracak Patriot hamlesi

"UKRAYNA'YA YETENEK KAZANDIRACAK"

Eğitimlerin birkaç ay içinde tamamlanacağını belirten Ryder, "Patriot, savaş sahasına çıktığında, Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine katkıda bulunacak ve Ukrayna halkı için, Rusya'nın devam eden hava saldırılarına karşı kendilerini savunmaları için başka bir yetenek olacaktır." diye konuştu.