Bakan Adil Karaismailoğlu A Haber’de: Gündeme ilişkin flaş açıklamalar

Yaptığımız yatırımlar müthiş, dünya imrenerek bakıyor. Bütün sektörlerde "Hayat ulaşınca başlar" mottomuz var. Gelişen trendlere uygun şekilde ülkemize hizmet sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu güvence ile bu kadar büyük bütçelerle çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla maksimum kazanç kazanacak hizmetlerle milletimizin hizmetindeyiz. Türkiye'nin önü çok açık, büyümeye devam edeceğiz. Büyüdükçe de gelişen ihtiyaçlar için canla başla çalışacağız.

Son 20 yıldır ulaştırma altyapısına harcanan para 183 milyar dolar. Bunun 1 trilyon 100 milyar dolarlık üretime etkisi oldu. 1 birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınız 10 katı üretim en az 6 katı da milli gelir katkısı sağlıyorsunuz. Bu altyapı yapılmasaydı sıkışıklık olurdu. 20 yıl önce 8 milyon araç vardı şu an 26 milyon araç var ama trafik sıkışıklığı çok daha az. İstanbul'da 2 tane köprü vardı, 15 Temmuz Köprüsü'nden 220 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 240 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 130 bin araç geçiyor, Marmaray'ı 670 bin kişi geçiyor müthiş projeler bunlar.