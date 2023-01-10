Son dakika: Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! ByLock kullandığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
12'Sİ YAKALANDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i kamu personeli 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5'i kamu personeli, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara devam edildiği bildirildi.
BYLOCK'ÇULAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.
ByLock kullandıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda halen görevde olan 1 hemşire, 1 öğretmen ile ihraç edilmiş 1 polis ve 1 merkez bankası personeli memurunun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olması dışında haklarında örgütle bağlantıları olduklarına dair ihbar ve örgütün finans kaynağı Bankasya'da artıran hesaplarının olduğu öğrenildi.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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