Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Şahabettin Harput'a 8 yıl 9 ay hapis
Bursa'da FETÖ/PDY davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari, 37 sanığın, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden yargılandığı dava, karara bağlandı. 2’nci Ceza Dairesi heyeti, Şahabettin Harput'a, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Davada, 28 sanık, 1 yıl ile 8 yıl arasında değişen cezalara çarptırılırken, firari 1 sanığın dosyası ayıran heyet, 8 sanığın ise beraatine karar verdi.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın karar duruşmasına, eski Bursa Valisi Harput, sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı.
Sanıkların karar öncesi son beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Harput, hakkındaki iddiaların tamamının asılsız ve maksatlı olduğunu savundu.
Hakkındaki suçlamaları reddeden diğer sanıklar da beraatlerini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şahabettin Harput'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer sanıklardan Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın 8 yıl 9'ar ay, Ahmet Gören, Ahmet Nuri Ekiz, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Ömer Kazangil, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk ve Selahattin Çelik ile firari Celal Sevmezler'in ise 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.
Ayrıca sanıklardan Ali Saffet Durmuşlar, Mustafa Celal Eğretli, Muzaffer Koyuncu, Osman Üstünal ile Recep Göral'ın 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar veren heyet, Recep İleri'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Öte yandan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Cengiz Resimoğlu'na 5 yıl, Eyüp Karakuş, Turhan Boztepe'ye 3 yıl 9'ar ay, Şakir Umutkan ve Selamettin Özgörüş'e ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.
Bülent Özdemir, Dinçer Temur ve Veli Velioğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası veren heyet, firari sanık Hamit Tuna'nın dosyasını ayırdı, Ayhan Kandıral, Sait Usul, Bünyamin Işık ve Yunus Dağ'ı delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirdi.
Soner Eken, Feridun Kahraman, Emin Akça ve Hilmi Gülcemal'in ise TCK 30. maddesinde yer alan hata hükümleri gereği, kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarine oy birliğiyle hükmedildi.
DAVA SÜRECİ
Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...
- GENEL AF SON DURUM: 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!
- Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?
- 7. Yargı Paketi'nde neler var, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- 0.69 faizli konut kredisi hangi evlerde geçerli? 0.69 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?
- 2023 Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
- 2023 yılında şans kapılarını kıracak burçlar! Ne kapı ne duvar dayanır! İşte yeni yılın en şanslı burçları!
- AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI: 2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İÜ AUZEF güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak?
- DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?
- ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? Cep telefonlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Markaların fiyatları...