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Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Manisa’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberleri... Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Bulunan çok sayıda telefon, tablet ve flaş belleğe de el konuldu.

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