Kadın Destek Merkezi bugün İstanbul'da açılıyor! Sümeyye Erdoğan Bayraktar öncülük etti
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, proje paydaşları ve davetlilerin katılımıyla Edirnekapı'da yer alan Kadın Destek Merkezi bugün İstanbul'da açılıyor.
KADEM Kadın Destek Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında 2022 yılında kuruldu.
Zeytinburnu Belediyesi, Fatih Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle bir İSTKA projesi olarak hayata geçirilen Kadın Destek Merkezi İstanbul'da yaşayan, 15-29 yaş arası, ne eğitimde ne de iş yaşamında yer bulabilmiş genç kadınların psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteriyor.
KAPSAYICI VE GİZLİLİĞE DAYALI
Kadınların "iyi olma" halini güçlendirmek adına kurulan Kadın Destek Merkezi, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen, psikososyal konularda desteğe ihtiyacı olan ya da herhangi bir konuda zihninde soru işaretleri olan ve herhangi bir sınırlandırmaya gerek duymaksızın desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara destek vermek üzere kuruldu.
Merkez, tüm bunları yaparken gizlilik esası ve kapsayıcı bir çalışma prensibi doğrultusunda hareket edecek. Süreç takibi ve hizmet devamlılığı da merkezin önemsediği diğer iki önemli başlık olarak ortaya çıkıyor.
GÖNÜLLÜ AVUKATLAR DANIŞMANLIK EDECEK
Kadın Destek Merkezi'nde kadınların iyi oluş hallerini desteklemek için psikososyal destek dışında kurum hizmetlerine erişim konusunda danışmanlık hizmetleri verilecek, atölye, seminer ve kurslar düzenlenecek. Kadınların iş hayatına dair ihtiyaç hissettikleri alanlarda mentörlük ve staj olanakları sunulacak.
Merkezde aynı zamanda, yaşam zorluklarıyla mücadele etmiş kadınların bir araya getirildiği dayanışma gruplarıyla, kadınların birbirlerine destek olması hedefleniyor. Tüm bunlarla birlikte, gönüllü avukatlar aracılığıyla kadınların ihtiyaçlarına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti de sunulacak.
HAFTA İÇİ HER GÜN HİZMET VERECEK
Kadın Destek Merkezi'nden faydalanmak isteyen tüm kadınlar hafta içi 09:00/17:00 saatleri arasında adrese giderek ya da internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak merkeze ulaşabilecek.
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