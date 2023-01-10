Kadın Destek Merkezi bugün İstanbul’da açılıyor! Sümeyye Erdoğan Bayraktar öncülük etti

KAPSAYICI VE GİZLİLİĞE DAYALI



Kadınların "iyi olma" halini güçlendirmek adına kurulan Kadın Destek Merkezi, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen, psikososyal konularda desteğe ihtiyacı olan ya da herhangi bir konuda zihninde soru işaretleri olan ve herhangi bir sınırlandırmaya gerek duymaksızın desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara destek vermek üzere kuruldu.