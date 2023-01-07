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Son dakika: Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ'cü 2'si PKK'lı 15 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Son dakika: Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8’i FETÖ’cü 2’si PKK’lı 15 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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