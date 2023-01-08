08 Ocak 2023, Pazar
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Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Ordudan ihraç edilen FETÖ firarisi eski yüzbaşı İstanbul’da yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan firari eski yüzbaşı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

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