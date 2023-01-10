Ege Denizi’nde deprem son dakika! İzmir ve Çanakkale’de de hissedildi! 10 Ocak AFAD SON DEPREMLER merkez üssü ve şiddeti

Ege Denizi'nde deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.38'de yerin 14 kilometre altında gerçekleşen deprem, Çanakkale ve İzmir illerinde de hissedildi.

Gelen ilk bilgilere göre, herhangi bir olumsuz çağrı yapılmadı.