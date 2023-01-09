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Elazığ'da deprem son dakika! 9 Ocak Elazığ depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Elazığ’da deprem son dakika! 9 Ocak Elazığ depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 8.57'de yerin 7.9 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 9 Ocak son depremler...

Elazığ'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivriçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 8.57'de yerin 7.9 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER (9 OCAK 2023)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.09 08:37:43 39.3605 26.2425 13.2 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 08:12:06 39.3703 26.2455 7.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 07:35:58 37.8485 29.6620 17.6 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.01.09 07:33:21 37.9085 27.2140 6.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 07:22:34 39.3817 26.2618 12.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 07:12:37 35.5553 25.7510 5.1 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.09 07:06:04 39.3762 26.2493 8.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 06:36:24 39.3855 26.1965 2.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 06:34:35 39.3700 26.2627 10.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 06:32:41 39.3775 26.2433 9.2 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 06:26:38 39.3673 26.2590 11.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 05:48:50 39.9160 39.0743 4.6 -.- 2.1 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2023.01.09 05:30:47 39.3773 26.2357 11.8 -.- 3.1 3.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 05:28:02 39.3775 26.2408 11.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 05:09:58 36.3687 30.9910 19.6 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.09 04:57:59 38.5993 27.0900 6.8 -.- 1.7 -.- YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel

2023.01.09 04:50:25 40.7885 31.3410 17.5 -.- 1.6 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2023.01.09 04:49:42 38.5607 26.7842 11.0 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 04:43:18 38.3463 27.2120 10.0 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.09 04:38:01 39.3900 26.2157 6.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.09 04:34:24 38.3502 27.2168 7.2 -.- 2.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.09 04:11:57 37.3902 37.0728 2.0 -.- 2.3 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.09 04:08:57 40.0583 33.3015 1.3 -.- 1.7 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel
2023.01.09 03:51:01 39.3768 26.2428 14.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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