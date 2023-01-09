Elazığ’da deprem son dakika! 9 Ocak Elazığ depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!

Elazığ'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivriçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 8.57'de yerin 7.9 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.