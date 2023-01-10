SON DAKİKA! Denizli’de orman yangını! 10 Ocak Denizli Merkezefendi orman yangını söndürüldü mü? SON DURUM!

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.