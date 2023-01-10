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SON DAKİKA! Denizli'de orman yangını! 10 Ocak Denizli Merkezefendi orman yangını söndürüldü mü? SON DURUM!

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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SON DAKİKA! Denizli’de orman yangını! 10 Ocak Denizli Merkezefendi orman yangını söndürüldü mü? SON DURUM!

Son dakika haberi... Denizli’de saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası devam ediyor.

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