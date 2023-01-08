Son dakika: Aydın'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi
AFAD tarafından yapılan açıklamada Aydın Kuşadası'nda 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 19.00'da yaşanan depremin derinliği 7,27 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Aydın Kuşadası'nda 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Saat 19.00'da yaşanan depremin derinliği 7,27 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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