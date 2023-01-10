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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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