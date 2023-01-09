Çin Merkez Televizyonu'nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi! Türkiye'nin bağımsız araştırma ve geliştirmesidir
İngiltere ve ABD basınlarında gündemden düşmeyen Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'ı bu kez de Çin'de analiz edildi. Çin Merkez Televizyonu'nda TUSAŞ Milli Muharip Uçak TF-X için "Türkiye'nin bağımsız bir araştırma ve geliştirmesidir" denildi. Yapılan derin analizde Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımlarıyla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı.
Dünya, TUSAŞ Milli Muharip Uçak TF-X'i konuşuyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil uçuşu 2025'e planlanmış olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihinin öne çekildiğini duyurdu. Forbes'un 'Açık ara en gelişmiş uçak' dediği Milli Muharip Uçak'taki gelişmeleri ise dünya basınında gündem oldu. 'F-16'ların yerini alacak.
Dünya, Milli Muharip Uçak'ı konuşuyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeyi verdi. Kotil, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söyledi.
ÇİN'DEN AYRINTILI ANALİZ
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), "2 Kasım 2022'de Türkiye yerli ve 5. nesil avcı TF-X projesinin prototip üretim çalışmasını resmi olarak başlattı. " ifadfelerini kullandı.
Çin, yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Muharip Uçağı mercek altına aldı. Savunma analistleri ile birlikte değerlendirkileri TF-X ile ilgili , "TF-X Türkiye'nin bağımsız bir araştırma ve geliştirmesidir." ifadelerini kullandı.
Gövde ve kanatlara ait parçaların montaj hattına taşınmasıyla ilgili görüntülere yer verilerek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımıyla ilgili ayrıntılar paylaşıldı.
5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI
Latin Amerika'dan havacılıkla ilgili haberler yayınlayan "Aviacionline" internet sitesi ise "Türkiye'nin geleceğinin beşinci nesil savaş uçağı şekilleniyor" başlığını kullandı.
Konuya ilişkin haberde, "Türkiye'nin şu anda geliştirilmekte olan ve ülkenin 100'üncü yılında ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi umduğu askeri uçakları ve insansız hava araçları var." denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri
- MSB personel alımı ne zaman, hangi tarihte? MSB 16 bin personel alımı başvuru şartları neler?
- TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? MMU Teknik özellikleri neler? İnsansız mı? Milli Muharip Uçak ne zaman, hangi tarihte uçacak?
- Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL'ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?
- AFAD aylık 11.578 TL MAAŞLA personel alımı | Başvuruları nereden, nasıl kullanılır? En az lise mezunu 70 personel aranıyor! İşte şartları ve kontenjanlar...
- Emekliye ek zam 2023 olacak mı, var mı? Emekliye yüzde 15 ilave ara zam yapılacak mı?
- Evde çalışanlara EMEKLİLİK YOLU! Ödenecek primler değişti! Emeklilik sigortası nasıl yapılacak? 10 günden az çalışanlar...
- Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...
- GENEL AF SON DURUM: 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!
- Emekli dul yetim maaşı ne kadar olacak? ZAMLI 2023 dul yetim maaşı kaç lira oldu?
- 7. Yargı Paketi'nde neler var, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?