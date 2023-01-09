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Çin Merkez Televizyonu'nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi! Türkiye'nin bağımsız araştırma ve geliştirmesidir

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Çin Merkez Televizyonu’nda Milli Muharip Uçak TF-X analizi! Türkiye’nin bağımsız araştırma ve geliştirmesidir

İngiltere ve ABD basınlarında gündemden düşmeyen Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'ı bu kez de Çin'de analiz edildi. Çin Merkez Televizyonu'nda TUSAŞ Milli Muharip Uçak TF-X için "Türkiye'nin bağımsız bir araştırma ve geliştirmesidir" denildi. Yapılan derin analizde Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımlarıyla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı.

Dünya, TUSAŞ Milli Muharip Uçak TF-X'i konuşuyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil uçuşu 2025'e planlanmış olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihinin öne çekildiğini duyurdu. Forbes'un 'Açık ara en gelişmiş uçak' dediği Milli Muharip Uçak'taki gelişmeleri ise dünya basınında gündem oldu. 'F-16'ların yerini alacak.

Dünya, Milli Muharip Uçak'ı konuşuyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeyi verdi. Kotil, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söyledi.

ÇİN'DEN AYRINTILI ANALİZ

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), "2 Kasım 2022'de Türkiye yerli ve 5. nesil avcı TF-X projesinin prototip üretim çalışmasını resmi olarak başlattı. " ifadfelerini kullandı.

Çin, yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Muharip Uçağı mercek altına aldı. Savunma analistleri ile birlikte değerlendirkileri TF-X ile ilgili , "TF-X Türkiye'nin bağımsız bir araştırma ve geliştirmesidir." ifadelerini kullandı.

Gövde ve kanatlara ait parçaların montaj hattına taşınmasıyla ilgili görüntülere yer verilerek, Türkiye'nin savunma sanayiindeki adımıyla ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Latin Amerika'dan havacılıkla ilgili haberler yayınlayan "Aviacionline" internet sitesi ise "Türkiye'nin geleceğinin beşinci nesil savaş uçağı şekilleniyor" başlığını kullandı.

Konuya ilişkin haberde, "Türkiye'nin şu anda geliştirilmekte olan ve ülkenin 100'üncü yılında ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi umduğu askeri uçakları ve insansız hava araçları var." denildi.

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