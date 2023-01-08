Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den Milli Muharip Uçak ve KIZILELMA açıklaması! İşte Türkiye’nin 2023 hedefleri

Teknopark İstanbul'da gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyerek savunma sanayiinin 2022 yılını değerlendiren ve 2023 hedeflerini duyuran İsmail Demir, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruş ve kararlılık, ambargolara karşı kendi projelerimizi hızlandırdı. Türk savunma sanayii bugün başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkânlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor."

Projelerin finansman yöntemiyle ilgili bir soru üzerine İsmail Demir, finansman sorununun bulunmadığını, her projenin kendi özelliğine göre çözümlerin hayata geçirildiğini söyledi. Milli Muharip Uçak gibi büyük ölçekli projelerde ortaklık açılımının olabileceğini ifade eden İsmail Demir, "Dost ve kardeş ülkelerin projelere katılımına kapımız açık" dedi.